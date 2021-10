È morto a 68 anni il no-vax irriducibile che voleva lasciare l’ospedale

L’uomo, 68 anni, aveva rifiutato la profilassi vaccinale ed era stato contagiato. Aveva scelto di curarsi con l’aiuto dell’associazione IppocrateOrg che, secondo quanto si è appreso, gli aveva prescritto il vermifugo Ivermectin

È morto in ospedale a Ferrara il paziente ‘no-vax’ di 68 anni affetto da una forma severa di Covid-19. L’uomo, giunto al Sant’Anna in condizioni critiche circa un mese fa, è spirato dopo aver rifiutato la profilassi vaccinale ed essersi contagiato e aver scelto di curarsi autonomamente a casa attraverso la telemedicina. Un volontario dell’associazione IppocrateOrg lo ha seguito per email e telefono, prescrivendogli il vermifugo Ivermectin.

Il ricovero è arrivato dopo che un’amica era riuscita a convincerlo ma i sanitari hanno subito rilevato che le sue condizioni erano decisamente compromesse. Nonostante questo, l’uomo ha tentato di rifiutare le cure provando a firmare le dimissioni, situazione che ha portato inoltre i sanitari a richiedere una consulenza psichiatrica. La Procura estense ha aperto un fascicolo contro ignoti per omissione di soccorso disponendo l’autopsia. (AGI)