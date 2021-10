Casa, ecco quanto costa mantenerla ogni mese

La casa è l’investimento preferito dagli italiani tanto che il 75,2% dei cittadini vive in un immobile di proprietà, e il patrimonio abitativo complessivo raggiunge nel nostro paese i 6mila miliardi di euro. In Italia mantenere una casa di proprietà costa mediamente 951 euro al mese tra mutui, tasse, spese condominiali e utenze. Lo afferma il Codacons, che fornisce tutti i dati legati all’abitazione e le relative spese che devono affrontare le famiglie italiane. “Dall’acquisto all’utilizzo degli immobili i cittadini devono sostenere una serie di spese che gravano in modo pesante sui bilanci familiari” – spiega il Codacons – “Per una casa di 100 mq ubicata in un capoluogo di provincia la spesa media ammonta a circa 951 euro a famiglia tra utenze (luce, gas, acqua), rata del mutuo, tassa rifiuti, spese condominiali, le manutenzioni, per un totale di oltre 11.400 euro all’anno. Solo per il mutuo le famiglie pagano una rata mensile pari in media a 545 euro”.

I costi legati alla casa sono estremamente diversificati sul territorio, risultando più elevati nelle grandi città e nelle aree del centro-nord, mentre nel Meridione le spese di gestione degli immobili sono inferiori.

“Dopo l’automobile, la casa di proprietà rappresenta il bene più tassato in Italia, e facciamo fatica a comprendere le dichiarazioni del Premier Draghi e come si possano modificare le rendite catastali lasciando inalterata la tassazione” – afferma il Codacons – “Diverse sono infatti le imposte dovute dai cittadini e proporzionate ai valori catastali degli immobili, e il nostro timore è che la riforma del Fisco al vaglio del Governo possa portare sul lungo periodo un pesante inasprimento della pressione fiscale in capo alle famiglie”.

L’universo di tasse e imposte che grava sulle abitazioni è variegato dal momento dell’acquisto a quello della vendita:

ACQUISTO CASA: l’ammontare delle tasse da versare cambia a seconda che l’immobile sia stato messo sul mercato dal proprietario precedente oppure da un’azienda o dal costruttore.

Se il venditore è un privato, l’acquirente dovrà pagare l’imposta di registro proporzionale del 9% su seconda casa, 2% sulla prima casa; l’imposta ipotecaria fissa di 50 euro e quella catastale fissa di 50 euro.

Se il venditore è un costruttore o una società, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, si dovrà pagare l’Iva pari al 4% del valore del bene in caso di prima abitazione, che arriva fino al 22% per gli immobili di lusso.

IMU: l’imposta municipale unica grava sui proprietari di prime case di lusso e di immobili diversi dall’abitazione principale. La base imponibile è calcolata moltiplicando la rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutata del 5%, per uno dei coefficienti moltiplicatori differenti a seconda della categoria catastale di appartenenza e delle aliquote stabilite dai singoli comuni.

COSTO MEDIO IMU: 1.070 euro a famiglia

TARI: la tassa sui rifiuti solidi urbani è dovuta anche se l’immobile non è abitato, è sfitto o è in corso di ristrutturazione. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti; la tariffa inoltre è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

COSTO MEDIO TARI: 307 euro a famiglia

IRPEF O CEDOLARE SECCA: chi concede la propria casa in affitto deve pagare, oltre all’Imu, anche le tasse sui canoni di locazione percepiti. Il locatore ha due scelte: tassare i proventi in base al proprio scaglione Irpef o applicare la cosiddetta cedolare secca. Quest’ultima si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.