Cadono calcinacci in Galleria: Sala non conosce la manutenzione neppure per il Salotto, figuriamoci per le periferie

Il Salotto di Milano, la Galleria, simbolo di un mondo privilegiato che tanto piace a Sala, luogo in cui tutti i milanesi dovrebbero riconoscersi, affittato, dopo ripetuti bandi, a prezzi che solo le grandi griffes possono sostenere, meta principe dei turisti, orgoglio da sempre dei cittadini milanesi…rischia di perdere i pezzi. Nel pomeriggio di mercoledì, infatti, dopo le 17.30 sono caduti calcinacci all’interno della Galleria. Solo per fortuna i pezzi di struttura volati giù non hanno colpito nessuno dei tanti passanti che ad ogni ora della giornata passeggiano lungo la Galleria.

Immediato l’arrivo dei vigili del fuoco del comando di Milano che hanno transennato l’area sulla quale sono caduti i pezzi di intonaco. I pompieri hanno verificato la pericolosità di eventuali problemi strutturali. Anche se l’episodio dovrà essere approfondito per capire se sarà necessario un intervento più radicale. Il che in parole povere significa che Sala non si è occupato della manutenzione neppure del gioiello di cui in molte occasioni ha parlato con fierezza. E qualcuno spera ancora che nei suoi pensieri ci sia la manutenzione delle periferie? Regaliamogli un dizionario per verificare il significato, appunto, di manutenzione.