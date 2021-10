Elezioni amministrative 2021: San Giuliano premia il buon governo della città

Lo strepitoso successo del Centrodestra e la riconferma di Marco Segala Sindaco è motivo di orgoglio e grande soddisfazione per la coalizione che ha guidato San Giuliano in questi cinque anni. Un segnale forte e chiaro di quanto i cittadini apprezzino il buon governo di Marco Segala e della squadra che lo sostiene. I numeri superano anche le più rosee aspettative, anche se gli attestati di stima davano già sentore di una riconferma: 10.320 voti alla coalizione composta da Viviamo San Giuliano, Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, pari al 75,41% di preferenze, esprimono senza ombra di dubbio il gradimento della città alle scelte effettuate in questi cinque anni dal Sindaco riconfermato da tre cittadini su quattro.

E’ il risultato più alto raggiunto da un candidato alla carica di primo cittadino e anche della percentuale più alta tra gli eletti al primo turno in tutta la Lombardia e uno dei più alti in Italia. Nessun Sindaco a San Giuliano Milanese ha mai raggiunto un consenso così alto. Siamo orgogliosi di un successo di proporzioni eccezionali che consolida la certezza delle scelte operate in cinque anni estremamente difficili: l’eredità lasciata dalla sinistra, con oltre 70 milioni di debiti e la perdita dei beni comunali (in particolare le case popolari) a cui si è aggiunta la terribile pandemia da Covid, per la quale molti nostri concittadini hanno pianto i loro cari, potevano mettere in ginocchio qualunque amministrazione.

Al contrario, la tenacia, la trasparenza e l’intelligenza messe in campo da Marco Segala hanno permesso di rimettere in sicurezza le casse comunali, di fornire servizi pubblici efficienti e di sostenere concretamente le persone più fragili e le famiglie in difficoltà, soprattutto nell’ultimo anno e mezzo. “E’ un risultato straordinario – commenta a caldo Marco Segala – impensabile in queste proporzioni all’inizio della campagna elettorale.

Ma sappiamo che è il frutto dell’impegno, della dedizione e del senso di responsabilità che ci ha guidato in questi 5 anni, in cui abbiamo lavorato assiduamente per dare un futuro ad una città messa in ginocchio da una sinistra incapace. Il consenso ottenuto, che premia sia la mia persona che la coalizione che mi ha sostenuto, testimonia che abbiamo lavorato bene e, soprattutto, abbiamo intercettato i bisogni reali e le esigenze dei tantissimi sangiulianesi che, ancora una volta, ci hanno dato fiducia. Il lavoro prosegue, le proposte contenute nel programma elettorale 2021-2026 sono la sfida con cui ripartiamo da subito per mantenere le promesse e garantire a chi vive e lavora a San Giuliano una guida sicura al loro fianco per una ripartenza dopo anni difficili, piena di speranza e di progetti da realizzare.