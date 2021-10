Urbanistica: la delusione di Goggi e il trionfo di Maran con 9000 preferenze

Non capisco i cittadini milanesi e non capisco le loro preferenze anche tralasciando gli schieramenti che dividono l’elettorato, ma prendendo in considerazione un settore specifico in cui la competenza è essenziale. E parlo dell’Urbanistica, ambito di importanza vitale. Giorgio Goggi, che ho conosciuto come Docente di Urbanistica al Politecnico, spiccava per la sua preparazione era apprezzato dai colleghi e meritatamente assessore nella Giunta Albertini, continuando ad essere politicamente un socialista. E infatti in queste amministrative era candidato sindaco per la lista Socialista. 0,70 il risultato. Giorgio Goggi commenta così a Radio Lombardia: “Avevo completato un piccolo libro sulle insidie dell’urbanistica milanese, e così titolato, nel quale esprimevo la convinzione che la direzione di sviluppo presa dell’urbanistica milanese, tra eccesso immobiliare e divisione sociale, avrebbe portato al declino della città.” E accettò la candidatura “..pensando che sarebbe stato il mezzo per far conoscere alla città i rischi che stava correndo…. I temi di riflessione che ponevamo sul destino di Milano venivano compresi e condivisi. Tuttavia, essere partiti minori non ci avvantaggiava sui grandi media, giornali e televisione….Al di là dell’indubitabile sconfitta questo segnala che ben più di qualcosa, a Milano, non va…Perché occorre “ un nuovo candidato sindaco, forte, autorevole, e che sappia parlare anche al cuore, perché la testa non basta….questa situazione politica procurerà ben altri danni a Milano. L’età avanzata mi protegge, temo però di non essere vecchio abbastanza per non vedere la stella di Milano affossarsi nella sua bolla immobiliare”. I milanesi hanno votato Maran ex assessore all’Urbanistica di cui conosciamo le gesta. E con oltre 9000 preferenze Pierfrancesco Maran è il più votato alle elezioni amministrative di Milano. Eppure del suo operato io ricordo solo il Bus Toilet, peraltro messo ben presto in soffitta.

.