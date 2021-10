Testimonianze dal web sui motivi del fallimento del cdx alle elezioni amministrative a Milano

Fabio Di Vittorio

Più che incolpare chi non è andato a votare è opportuno che i 3 partiti del cdx facciano autocritica a 360 gradi sulle scelte de candidato e sui modi e tempi della presentazione, nonché sui contenuti della brevissima ed inutile campagna elettorale. Siamo noi (che siamo comunque andati a votare) ad essere incazzati! (Milano Post)

Cristina Biffi

Se il cdx avesse scelto un candidato più credibile, non ci sarebbe state storia. Io sono andata, controvoglia, a votare. Ma un mucchio di persone non lo hanno fatto perché insoddisfatte di Sala ma anche perplesse su Bernardo. La verità è che a Salvini e Meloni non importa nulla di Milano e ci hanno rifilato un candidato con troppi limiti. Era prevedibile anche dal semplice esame dei social: tutti contro Sala ma nessuno che scrivesse qualcosa pro Bernardo. E ora ne fanno le spese i milanesi (Milano Post)

Alberto Cadirola

Abbiamo perso.

Probabilmente la mancanza di un vero “centro” ha penalizzato la scelta di un sindaco che inevitabilmente da sindaco di Centro-destra è diventato un sindaco di destra e in una Milano storicamente di sinistra ha perso.

La visibilità di 5 anni delle cose fatte da Sala, nel bene (nessuna) e nel male (tutte) hanno sicuramente contribuito alla sua vittoria.

Ma non poteva che essere così, dato che i partiti di centrodx non hanno fatto assolutamente NIENTE come campagna elettorale. Non puoi sperare di vincere se ti poni come obiettivo di arrivare al ballottaggio (MuoverMi)

Salvatore Decorato

Voi milanesi che avete continuato a votare SALA, perché lo avreste fatto? Le disavventure che avete avuto non vi sono bastate, eppure dovreste non avere dimenticato. Case popolari per migranti, risse fra extracomunitari, campi ROM abusivi giardini stazione ferroviaria occupata da spacciatori di droga, e l’elenco sarebbe troppo lungo. Da oggi 5 ottobre i milanesi che hanno rieletto SALA non avranno più il diritto di lamentarsi (Forza Milano)