Una debacle: ma chi protestava dormiva invece di votare?

Me ne andrò in Patagonia…Chi li regge ancora 5 anni sulla giostra di Sala? Ma a parte una vittoria ingiustificabile, dove sono i tanti che protestavano ed evidentemente non hanno votato? Comitati, siti di protesta, commenti con invettive, giuramenti per mandare a casa quell’incapace: la periferia sembrava risorta con determinazione, combattiva, forte delle proprie convinzioni. Sparita, o quasi, gente senza spina dorsale, brava a fare bla bla, spaventata da un po’ di pioggia, rassegnata e senza reazione. E scusate lo sfogo.

Una debacle così esplosiva dà ragione a chi se ne frega delle fasce più deboli, di chi è stato obbligato a dimenticare la dignità, di chi vive senza speranze. Sala regalerà a pranzo e a cena piazze variopinte, piste ciclabili anche nei cortili di casa, prezzi in perenne aumento, 70 tavoli di discussioni senza concludere, migranti e rom in ogni dove, e case per ricchi ai Navigli da riaprire con i fondi Pnrr.

I poveri e i disabili possono attendere.