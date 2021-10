Settimana della dislessia: in Humanitas Medical Care screening gratuiti per bambini e adolescenti

Per la settimana nazionale della dislessia, in programma dal 4 al 10 ottobre, Humanitas Medical Care mette a disposizione neuropsicologi e logopedisti per attività di screening gratuito nelle sedi di Milano, Arese, Lainate e Busto Arsizio. “La dislessia – spiega la dott.ssa Marcella Mauro, psicologa Humanitas Medical Care specializzata in disturbi dell’apprendimento – è uno dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e si presenta con una difficoltà a leggere in modo rapido e corretto. Non è una malattia, ma un disturbo del neurosviluppo che spesso si accompagna a difficoltà nella scrittura, nel calcolo e nella comprensione del testo. Viene generalmente diagnosticata alla fine del secondo anno della scuola primaria, anche se alcuni segnali di rischio possono essere individuati precocemente”.

Screening gratuito, in cosa consiste?

Lo screening consiste in colloquio con i genitori per una breve raccolta anamnestica, seguita da prove di lettura-scrittura appositamente studiate per la classe frequentata.* Viene effettuato da psicologi specializzati, ed è rivolto a bambini e adolescenti in età scolare. Il consulto avrà una durata di circa 30 minuti.

* I risultati, pur individuando con un buon grado di attendibilità un rischio di difficoltà nei processi di apprendimento, non costituiscono una diagnosi clinica valida ai sensi della L 170/10. Si forniranno comunque indicazioni per eventuali percorsi diagnostici approfonditi o di potenziamento.

Per prenotare i consulti gratuiti nei centri Humanitas Medical Care:

Lunedì 4 ottobre

Milano, via Domodossola – clicca qui

Martedì 5 ottobre

Mercoledì 6 ottobre

Venerdì 8 ottobre

Milano, via Domodossola: clicca qui