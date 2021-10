Milano ospita la Nazionale Europea di calcio per le finali di Nations League

La Nazionale campione d’Europa in campo a San Siro: mercoledì 6 ottobre la semifinale con la Spagna. Milano e Torino ospitano la Final Four della seconda edizione della competizione: al Meazza anche la finale di domenica 10 ottobre. Le immagini dell’11 luglio a Wembley e della festa in Italia sono ancora sotto gli occhi di tutti. Ma la Nazionale è pronta a emozionare ancora: dal 6 al 10 ottobre, Milano e Torino ospiteranno la fase finale della Nations League nuova competizione UEFA per nazionali, giunta alla seconda edizione. Lo stadio Giuseppe Meazza sarà una delle due sedi di gara: a San Siro si giocheranno la prima delle due semifinali, quella tra Italia e Spagna in programma mercoledì 6 ottobre alle ore 20.45, e la finale di domenica 10 ottobre sempre alle 20:45. Lo Juventus Stadium di Torino sarà il teatro della seconda semifinale tra Belgio e Francia (giovedì 7 ottobre, ore 20.45) e della finale per il terzo posto che si giocherà domenica 10 ottobre alle ore 15.00. La Nazionale italiana tornerà a giocare a San Siro a distanza di quasi tre anni dall’ultima apparizione datata 17 novembre 2018: gli Azzurri pareggiarono 0-0 contro il Portogallo in una sfida valida proprio per la prima fase della prima edizione della Nations League.

E’ aperta la vendita libera dei biglietti per le finali della competizione.