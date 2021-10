Il nostro amico animale entra in punta di zampa nelle nostre case fino a far parte della nostra vita.

Ho sostenuto e continuo a sostenere, anche con la mia presenza le numerose associazioni presenti nella nostra zona che si occupano di recuperare dalla strada i nostri amici animali meno fortunati e cercano per loro una nuova famiglia. Dalla mia esperienza, posso dire che il nostro amico animale entra in punta di zampa nelle nostre case, ci guarda, ci studia e incomincia a vivere in simbiosi con noi diventando parte della nostra vita.

Ha tanto da trasmettere anche senza le parole e ci lega con un feeling attraverso quello sguardo che si impara a riconoscere vivendoci insieme.

Per questo affermo che “Non sempre un cane in un canile deve essere abbattuto, non sempre un gatto abbandonato deve essere abbattuto, possono trovare una nuova famiglia perché hanno ancora molto da offrire all’uomo”.

Inoltre, le Regioni sono tenute ad adottare un programma di prevenzione del randagismo. Nel 2020 l’Oipa, senza contare tutti gli interventi, gli animali feriti e le raccolte di cibo sia secco che fresco, ha dato in adozione 3.586 animali rispetto ai 3.105 nel 2019.

Nel mio programma cercherò le strade utili affinché agevolare queste associazioni e rendere più semplici le adozioni anche a favore di quelle famiglie che vorranno allargare i loro affetti prendendo in casa un animale domestico.

Redazione Ghilardi