Comunali, Benassati: vandalizzato mio manifesto, amarezza per scorrettezze di questa campagna elettorale

“Nella giornata di ieri, mentre ero impegnato in un’iniziativa elettorale, qualche ignoto antidemocratico ha ben pensato di strappare il manifesto mio e di Forza Italia dal camioncino a vela parcheggiato poco distante. Spiace constatare che questa campagna elettorale, anziché svolgersi in un clima sereno e di normale dialettica politica, sia stata caratterizzata anche da tante e ripetute bassezze di questo tipo. Atti come quello che è accaduto a me ieri sono la prova tangibile del fatto che, a dispetto della finta calma manifestata dalla sinistra, il centrodestra e Forza Italia fanno parecchio paura”. Così Federico Benassati, candidato presidente del Municipio 1 di Milano, commentando l’atto vandalico subito ieri mentre era impegnato in un’iniziativa elettorale al mercato di San Marco

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845