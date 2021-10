Bottellon – Ennesimo Rave Party abusivo ? 1 Ottobre in Piazza Leonardo Da Vinci

Come sempre attento alle criticità della sua zona, il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) scrive a Palazzo Marino e alle autorità di Pubblica Sicurezza:

“…Vi informo che il giorno 1 Ottobre 2021 dalle ore 17:00 circa è previsto l’ennesimo evento denominato “Bottellon” in P.zza Leonardo Da Vinci, in un area residenziale, a ridosso di palazzi abitati, all’interno di una piazza recentemente riqualificata ed ampiamente pubblicizzato come potete vedere dal seguente link https://www.facebook.com/quevivaelbotellonmilano/

Informo che come l’ultimo evento realizzato, questo si protrarrà ben oltre le ore 23:30 tenendo svegli tutti i residenti della piazza fino a notte inoltrata ed al mattino seguente !!!

Sono molto preoccupato e Vi chiedo di attivarvi per quanto di competenza affinché ci sia attività di verifica delle autorizzazioni eventualmente richieste (cosa che non mi risulta sia stata fatta) e che – in caso in modo totalmente SCELLERATO l’Amministrazione Comunale abbia rilasciato il permesso – cosa che non mi sorprenderebbe – che ci sia coordinamento fra le varie forze di Sicurezza Pubblica per tutelare ORDINE E LEGALITA’ e per EVITARE che ci siano assembramenti, schiamazzi e urla fino a tarda notte

In particolare vi prego di intervenire affinché venga tutelato il riposo dei residenti, i lavori di riqualificazione recentemente eseguiti sulla piazza nonché la pulizia e tranquillità dell’intero quartiere

Mi chiedo come possano essere rispettati in questo tipo di eventi – per la maggior parte abusivi – tutte le norme legate all’emergenza COVID – (basti vedere le recenti cronache locali e nazionali in merito alla realizzazione di veri e propri eventi abusivi e di tutto ciò che è accaduto a margine degli stessi).

Inoltre considerato il fatto che sono a decine le attività che hanno dovuto chiudere e non possono attualmente ospitare eventi senza puntuali e serrati controlli tipo green pass o altro, ad altri, che magari organizzano eventi pure non autorizzati, tutto sembrerebbe permesso….

In caso l’evento non fosse autorizzato vi chiedo anche di intervenire sugli organizzatori che promuovono tali eventi illegali, facilmente identificabili, in modo tale che queste situazioni non si abbiano a ripetere nel tempo

Basta aprire i giornali per capire cosa accade a questo tipo di eventi ed a rimetterci sono sempre i residenti della piazza e dei palazzi circostanti, che vivrebbero in uno stato di vero e proprio abbandono, non essendo tutelati da chi IN PRIMIS dovrebbe difendere i loro diritti

Rimango pertanto in attesa con preoccupazione a stretto giro di posta di una vostra risposta ed un vostro intervento

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano