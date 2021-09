Comunali, Bernardo: prima dell’ambiente mondiale vediamo il degrado nostri quartieri

“Io direi che Greta e Carola sono quello che io chiamo il fashion green, il green alla moda, nel senso che il sindaco uscente non so se decide di incontrarle ma prima di parlare dell’ambiente mondiale iniziamo a vedere i nostri quartieri che sono nel degrado e abbandonati. Quello è il vero degrado, è il vero inquinamento negativo delle nostre città, iniziamo da là e poi pensiamo anche al mondo”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo durante un incontro con la stampa in via Isernia di fronte all’ex mercato comunale sotto il Monte Stella rispondendo a chi gli chiedeva cosa pensasse della giovane attivista svedese Greta Thunberg e del suo movimento.



Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845