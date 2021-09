Amministrative 2021. Spostamento sezioni elettorali

Per le prossime elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre alcune sezioni elettorali subiscono un trasferimento di sede. In particolare le sezioni elettorali di Municipio 4 N. 901, 902 ,1958 sono state trasferite da via Alberto Einstein 3 a via Monte Velino 4. Le sezioni elettorali N. 891, 895, 899 da via Monte Velino 2 a via Monte Velino 4. Le sezioni elettorali di Municipio 6 N. 384, 385, 386, 1443, 1554 ,1592, 1696, 1997 sono state trasferite da via Massaua 5 a via Zuara 7. Le sezioni elettorali N. 924, 925, 927, 928, 930, 931, 1975 sono state trasferite da via Vallarsa 19 a via Oglio 20. L’esercizio del diritto di voto nella nuova sede elettorale sarà consentito utilizzando la tessera elettorale senza necessità di ulteriori aggiornamenti.

