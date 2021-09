Strade più sicure e maggior rispetto dell’ambiente, il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana: compie un anno e festeggia i risultati raggiunti

Taglia il traguardo del primo anno di servizio il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, il piano pluriennale di azioni sviluppato dalla Città Metropolitana di Milano insieme a Safety21 e Municipia, per dotare il territorio di strade più sicure e salvaguardare l’ambiente con l’impiego di tecnologia IoT, unita a un programma di sensibilizzazione rivolto ai cittadini, in particolare, ai giovani.

La sensibilizzazione dei cittadini sul tema della sicurezza stradale è tra gli obiettivi primari del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana che si rivolge ai più giovani attraverso una serie di iniziative di educazione stradale sia per gli utenti in procinto di conseguire la patente di guida, sia per i bambini in età scolare e prescolare che verranno coinvolti in attività ludico-formative. Tutto questo affinché i risultati di questo programma diventino nel tempo patrimonio culturale di una sicurezza stradale più radicata e di un comportamento più consapevole da parte dei cittadini, ecco perché le attività sono state accompagnate da un puntuale programma di informazione geolocalizzata preventiva ai cittadini sui posizionamenti in corso, affiancato da una più estesa campagna di sensibilizzazione sui rischi alla guida.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana prosegue in continuità con gli obiettivi che l’amministrazione persegue in fatto di sicurezza stradale dal 2012. Il progetto è uno dei più grandi progetti integrati di Smart City e Smart Road d’Europa per la riduzione dell’incidentalità a tutela degli utenti deboli della strada e per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, grazie a sistemi di monitoraggio costanti dei flussi di traffico e delle piazzole di sosta. Da giugno 2020 ad oggi, ha già portato all’installazione sul territorio provinciale di 96 IoT ovvero apparati di rilevamento ad alto contenuto tecnologico.

Tutti dispositivi smart IoT che vengono gestiti attraverso la piattaforma TITAN® certificata AgiD (Agenzia per l’Italia Digitale), in dotazione alla Polizia Locale, che riceve e gestisce in Cloud informazioni, dati e immagini utili per il controllo e la tutela del territorio e la salvaguardia dei propri cittadini.

I dati dei primi 12 mesi di attività analizzati dalla Polizia Metropolitana evidenziano aspetti molto positivi nella condotta degli utenti: l’80% dei cittadini che hanno commesso un’infrazione nei tratti stradali oggetto degli interventi, tende oggi a rispettare i limiti, centrando l’obiettivo del progetto di portare a un comportamento “virtuoso” gli utenti della strada riducendo incidentalità e mortalità. Un risultato che si pone in linea con i trend attesi dalla tipologia di progetto attuato.

In ambito di tutela dell’ambiente e del territorio, i 55 sistemi di videosorveglianza attiva delle piazzole di sosta ad oggi installati hanno soddisfatto l’esigenza di contrastare l’abbandono dei rifiuti recepita nel progetto. Ma c’è di più: in più casi, infatti, grazie alla loro capillare e strategica dislocazione territoriale, questi sistemi deputati alla registrazione di movimenti sospetti si sono rilevati risolutivi anche per la produzione di materiale probante a supporto delle indagini condotte da diverse forze di Polizia su altri reati. Un esempio di come in una Smart City la tecnologia e i dati diventano uno strumento di collaborazione per garantire un più esteso senso di sicurezza sul territorio.

Inoltre, grazie alle rilevazioni dei sistemi IoT di monitoraggio dei flussi del traffico, verranno pianificate in futuro ulteriori azioni per decongestionare la circolazione sulle strade a maggior impatto veicolare e migliorare di conseguenza la qualità dell’aria e dell’ambiente.

Il Progetto Sicurezza Città Metropolitana non trascura nemmeno la tutela del paesaggio: prevede infatti un sistema di georeferenziazione di pubbliche affissioni e insegne (condotto attraverso veicoli di rilevazione cinematica in movimento) per supportare l’Amministrazione nella sempre più puntuale individuazione, sanzionamento e rimozione delle installazioni abusive ed a verificarne il rispetto delle disposizioni normative in tale ambito.

Il Progetto Sicurezza Milano Metropolitana si basa sullo strumento quantomai innovativo del partenariato tra pubblico e privato. Un esempio virtuoso di collaborazione fra la Pubblica Amministrazione e Partner Tecnologici di livello il cui comune intento è garantire l’efficienza dei pubblici servizi finalizzati alla sicurezza dei cittadini, degli utenti più deboli e alla salvaguardia del territorio. Un progetto che crea un nuovo senso di cultura di senso civico e sociale nei cittadini nel rispetto dell’ambiente e del contesto sociale.

Tutte le iniziative di Progetto Sicurezza Città Metropolitana, sia dal punto di vista dell’evoluzione infrastrutturale che comunicativa, sono documentate sul portale informativo dedicato: un canale trasparenza rivolto ai cittadini che mira a un coinvolgimento sempre più consapevole della cittadinanza nella comprensione del valore non solo del progetto, ma anche dei vari aspetti della sicurezza stradale e della tutela nostro territorio: https://progetto sicurezza milano metropolitana.it .