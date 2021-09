Sala è trionfante: gli amici sindaci nel mondo fanno un appello per la sua riconferma. Alcuni commenti

Il post di Beppe Sala è scritto con la ruota di un gigantesco pavone che vuol dare la dimensione internazionale del suo Ego.

“Arrivano incoraggiamenti importanti da Barcellona, Lisbona, Freetown, Istanbul, Los Angeles e Parigi per l’ultima settimana di campagna elettorale.

Sindache e sindaci internazionali, con cui ho avuto il piacere di collaborare in questi 5 anni, che hanno scelto di sostenere la mia corsa per la riconferma come primo cittadino di Milano.”

La sua mania di grandeur sarà soddisfatta e poi Sala acclude il video con l’appello dei sindaci segnalati.

Che se ne fanno i più fragili, dimenticati dalla sua amministrazione, della “raccomandazione dei potenti? Ho il retropensiero che sia una manifestazione del politicamente corretto a cui si uniforma la sinistra.

Alcuni commenti al post

Massimiliano Cioffi

Ecco a voi la cultura della raccomandazione.

Complimenti

Mario Bergantin

In effetti meglio farsi raccomandare da chi la situazione dalla città non la conosce…

Sono appena tornato a milano.la città è sciatta,trasandata,incasinata e sporca come non mai. avevo una mezza idea di rivotarti caro sala, ma ho cambiato idea. Tanti saluti

Paolo Tradati

gli amichetti dell’Aperisindaco gli danno la spinta.. chissà se sono mai stati in una delle periferie (anche se basterebbe avventurarsi sotto i portici del centro) di cui dice di essersi occupato o se banalmente sono abboccati ai suoi selfie e ai suoi hashtag…

Brunella Zilioli

Ma questi sindaci conoscono la realtà delle periferie di Milano?

Ma sì, anche questa è campagna elettorale …forse per gli allocchi