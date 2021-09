Fracci, inaugurata una targa sulla casa nel quartiere Calvairate dove visse da giovane

E’ stata inaugurata ieri mattina la targa dedicata alla ballerina Carla Fracci, scomparsa lo scorso 27 maggio, in via Tommei sulla palazzina popolare in cui Fracci visse in gioventù, dal 1945 al 1959. ‘Qui visse dal 1945 al 1959 e mosse i primi passi di danza Carla Fracci, tra le più grandi ballerine nel 20esimo secolo, dai cortili di Calvairate al Teatro alla Scala fino ai palcoscenici di tutto il mondo’, recita la targa.. Il marito di Carla Fracci, Beppe Menegatti, ha ricordato il passato della ballerina quando viveva con la famiglia in via Tommei: “Non sono mai salito sopra nell’appartamento perché c’era un senso di assoluto rispetto: dopo le prove alla Scala con Carla si prendeva il tram in piazza Duomo, si arrivava qua e ci sedevamo nella panchina qui vicino a ‘volersi bene’ e a nascondersi dagli occhi indiscreti. La accompagnavo al portone e mi dava una carezza”. Rivolgendosi, poi, al pubblico che ha assistito all’inaugurazione Menegatti ha aggiunto: “Milano è questa che ho davanti, Milano con il cuore in mano. Milano è la capitale sentimentale d’Italia”.

