Milano: assembramenti e balli, chiuso lo storico Tocqueville

“Da oltre 25 anni fa ballare Milano” così si presenta sul proprio sito il Tocqueville, storico locale nella zona di corso Como a Milano ora chiuso per cinque giorni per il mancato rispetto delle norme anticovid. Quando gli agenti dell’Unità Annonaria della Polizia locale sono entrati alle 2:40, la scorsa notte, hanno trovato infatti oltre 280 persone che stavano ballando senza distanziamento e senza mascherine a musica altissima. Ieri infatti era in programma una serata con dj ospite con tariffe, pubblicizzate sulla pagina Facebook del club da 200 euro per un tavolo per cinque con bottiglia (300 nel privé). Il Tocqueville resterà chiuso per cinque giorni come pure il circolo privato Bana Club di via Pestegalli. In questo caso, i vigili hanno trovato all’una circa 80 persone, di cui 25 stavano ballando senza distanziamento né mascherine. (ANSA).

