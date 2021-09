“I poveri con il lavoro” vanno in mensa a mangiare, nella Milano di Sala capitale della disuguaglianza

Non sono il popolo degli aperitivi, non sono il popolo di CityLife, non sono il popolo degli affittuari titolari delle griffes in Galleria e, darà fastidio la definizione a Sala, neppure i radical chic del Centro, ma sono “i poveri con lavoro” che vanno alla mensa dei frati per mangiare. E tutta la politica dello sviluppo, degli scambi internazionali vanto di Sala, non ha permesso una ricaduta doverosa per i lavoratori. Una categoria che parla di indigenza, di insufficienza, di disagio.

Evidenzia Il Giorno “Rider e addetti alle sanificazioni part time, a 500 euro al mese. Donne con figli da mantenere che si guadagnano da vivere facendo le pulizie a ore nelle case, milanesi che sono rimasti senza un tetto in seguito a rovinose separazioni. La Uil Milano e Lombardia è andata nelle mense dei poveri della città, per una inchiesta video (pubblicata su Sindacato.tv) fra persone che pur avendo un lavoro non riescono a guadagnare abbastanza per comprare tutti i giorni da mangiare. Sono «poveri con il lavoro», italiani e stranieri, in costante aumento in una Milano capitale delle disuguaglianze.

«La richiesta di lavoro è altissima spiega Fra Andrea Poerio, responsabile della mensa dell’Opera San Francesco ma noi non offriamo lavoro, offriamo da mangiare e un po’ di umanità. Ci sono pensionati che non arrivano alla fine del mese e gente che lavora con contratti a chiamata e quando è ferma viene qui per risparmiare». Ci sono «rapporti di lavoro che non consentono di vivere dignitosamente», denuncia Michele Tamburrelli, segretario generale della Uiltucs Lombardia. «Nel sistema degli appalti al massimo ribasso quando si compete sul prezzo la prima cosa che tentano di fare i datori di lavoro è tagliare le ore e quindi i redditi dei lavoratori», prosegue. «Per lavorare serve una casa spiega un milanese ospite della mensa dei poveri e io purtroppo una casa non ce l’ho più»…

I regolamenti sugli appalti, sull’assegnazione case ERP, sui rapporti tra comuni nella città metropolitane, le disfunzioni create dai servizi pubblici ecc: quanti problemi non ha neppure iniziato a risolvere Sala.