LINEE TRAM 10, 12 e 14: servizio modificato. Sono in corso interventi di rinnovo della rete tranviaria con la posa di nuovi binari nella zona del Cimitero Monumentale. Le linee che trovate qui sotto cambiano percorso e fermate.

*** Lunedì 27 settembre (dopo le 23:55)

》Tram 10

I tram fanno servizio tra piazza 24 Maggio e Cenisio M5. In alternativa, potete usare:

– tram 33 fino in viale Tunisia e poi tram 5 fino a Lunigiana

– tram 9 o bus NM3 tra Repubblica e Centrale

》Tram 12 e 14

– In entrambe le direzioni i tram deviano tra le fermate Cenisio M5 e Cordusio M1.

-> Non percorrono via Montello, via Legnano, Lanza M2 e via Ponte Vetero, ma passano per

– via Procaccini,

– c.so Sempione,

– Domodossola,

– piazza 6 Febbraio,

– via Monti,

– via Boccaccio,

– Cadorna,

– Foro Buonaparte, – via Cusani

– via Broletto.

》In alternativa, potete usare:

– tram 2 o 4 tra piazzale Baiamonti e Lanza M2

– bus NM2 tra viale Montello e Lanza M2

*** Dal 28 settembre al 3 ottobre

》Tram 10

In entrambe le direzioni i tram saltano la fermata di via Procaccini/Nono (Fabbrica del Vapore). Fermano a Cenisio M5.

》Tram 12 e 14

In entrambe le direzioni i tram deviano tra le fermate Cenisio M5 e Arena.

-> Non percorrono via Bramante, ma passano per:

– piazzale Cimitero Monumentale,

– via Ceresio

– viale Montello.

Tranvieri di Milanpo