Il piano della candidata Pd Dijana Pavlovic: un campo rom in ogni quartiere. A Sala va bene?

Sala va dicendo che all’interno dei suoi sostenitori, nelle otto liste di riferimento, c’è coesione e unità di intenti e, quindi, anche la proposta di Dijana Pavlovic, portavoce dei Rom e candidata nella lista del PD, sarà di suo gradimento e rientrerà nel suo programma.

Occorre ricordare che lo stesso Sala nel 2016 diceva “I campi Rom non sono un modello di successo, né da replicare. Certamente non se ne creeranno altri. Verificheremo più avanti se c’è la possibilità di chiudere anche quelli esistenti.” Presumibilmente deve aver cambiato idea, ma oggi in pubblico non affronta l’argomento. Eppure Dijana Pavlovic, invece, rivendica il diritto di vivere in Italia ma non in modo «standard», rifacendosi alla Costituzione. «Le parole dell’Articolo 3 sono ad oggi disattese per le minoranze non riconosciute, come la comunità rom e sinti, che oltre a subire pregiudizi non vedono riconosciuto il diritto all’abitare nelle forme e modalità che appartengono alla loro storia e cultura». Da qui l’idea delle micro aree dedicate sparse per tutta la città, mantenendo, probabilmente lo stato incivile in cui vivono, il rifiuto ad adeguarsi alle leggi italiane e, spesso, la consuetudine ai furti. O nelle micro-aree diventerebbero cittadini modello? Sala accoglie anche questa proposta?

Da Libero “QUATTRO INSEDIAMENTI A Milano, attualmente, esistono quattro campi rom regolari: Chiesa Rossa, Negrotto, Impastato e Bonfadini. Sono insediamenti storici. A questi vanno aggiunti Monte Bisbino (su un terreno privato di loro proprietà) e Vaiano Valle (su un terreno sempre privato, non di loro proprietà). Quello più problematico resta quello di via Bonfadini, da anni in uno stato di degrado, come più volte denunciato da residenti e opposizione, ma senza che nessuno abbia affrontato il problema. Lì vivono, in particolare, dei rom abruzzesi, che avrebbero già fatto, e rifatto, domanda per le case popolari, dicono dalla comunità. Senza nessuna vera svolta, però…”