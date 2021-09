De Corato: su TPL Sala vaneggia, pensi ai 9 anni per la M4

“Sala oggi (ieri ndr) ha parlato di nuove metropolitane, della città in 15 minuti, della sicurezza e di 500 nuovi vigili. Bene, per quanto riguarda la questione delle metropolitane, visti i risultati di M4, che avrebbe dovuto essere pronta per Expo 2015 e, forse, lo sarà nel 2024, con 9 anni di ritardo ed un costo di 300milioni di euro in più, i milanesi possono stare più che sereni: oltre che cantieri non vedranno almeno per dieci anni. La città in 15 minuti, invece, è alquanto ambiziosa e irrealizzabile specialmente in alcuni quartieri visto che, cospargendo Milano di chilometri di insicure piste ciclabili, ha intasato il traffico nel quale, di conseguenza, rimane bloccato anche il trasporto pubblico di superficie. Gli effetti della sua ‘lotta alle auto’ colpiscono, inevitabilmente, anche i mezzi di superficie”. Lo dichiara Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza in merito alle dichiarazioni del sindaco uscente nel corso del dibattito pubblico tra i candidati sindaco alle prossime elezioni comunali, ospitato dalla Confcommercio in corso di Porta Venezia. “Sul tema della sicurezza è meglio stendere un velo pietoso. – prosegue De Corato – Sala dice che per lui questo argomento non è ‘affatto secondario’ eppure, in questi anni, ha lasciato la città in mano all’insicurezza come dimostrano le classifiche sull’indice di criminalità realizzate dal Sole 24 Ore analizzando dati Istat e del Ministero dell’interno. Milano guidava in negativo questa classifica nel 2015 e dal 2017 al 2020, nel 2016 era al secondo posto. Anche per quanto riguarda ‘la qualità della vita’ nell’indicatore riguardante la sicurezza e la giustizia è sempre agli ultimi posti: alla 110ᵃ (e ultima) posizione nel 2017, alla 91ᵃ nel 2018, alla 107ᵃ (e ultima) nel 2019 e alla 106ᵃ nel 2020. Per quanto riguarda, invece, l’assunzione dei 500 vigili che sbandiera da tempo Sala, invece, c’è da dire che non sarebbe un qualcosa in più, ma semplicemente si tratta di riequilibrare quelli che mancano adesso rispetto a quando c’era il centrodestra. Quando abbiamo lasciato la guida di Palazzo Marino c’erano 3.200 vigili. Oggi, secondo quanto affermato in Consiglio Comunale dalla vice Sindaco Scavuzzo rispondendo ad una mia interrogazione, sono solo 2.813, di cui 1.351 in servizio esterno”, conclude De Corato. (mianews)





