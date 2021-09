SAMUELE PISCINA Candidato Lega in Comune “L’urbanistica tattica di Sala e Granelli è come la Corazzata Potemkin per Fantozzi…”

Per il Sindaco Sala e per la Sinistra milanese gli interventi di urbanistica tattica creano “spazi per occasioni di incontro e di socializzazione”: il prossimo sarà presto disponibile nella piazzetta Santi Patroni d’Italia, all’Arzaga, nel Municipio 6. “Il problema che salta subito all’occhio <dichiarano i leghisti> è la scomparsa di oltre 20 posti auto dalla piazza Santi Patroni per uno spazio che non prevede tettoie o zone verdi, alla faccia della soluzione green, ma solo due tavoli da ping pong; inoltre la piazza tattica sarebbe a ridosso della chiesa con conseguente rischio di disturbo delle funzioni religiose. La piazza tattica non è stata condivisa se non con una minima parte di residenti, tant’è che le poche attività presenti sono contrarie alla sua realizzazione e hanno iniziato una raccolta firme contro questo intervento che rischia di essere fallimentare come piazza Tirana dove i tavoli da ping pong sono diventati in pochi tempo una vera propria discarica a cielo aperto. La Lega al governo della città eliminerà l’urbanistica tattica, ritenendola brutta esteticamente, inutile dal punto di vista ambientale e dannosa per traffico e parcheggi.” <concludono gli esponenti leghisti)

Samuele Piscina

Vicecommissario Lega Milano

Presidente Municipio 2 Milano