Il commento di Luciano: Partite in coda della quinta giornata

Buongiorno amici lettori, a chiusura della quinta giornata, iniziata martedì con i successi di Inter e Atalanta e proseguita con il sofferto 3-2 della Juventus sullo Spezia, si sono giocate ieri le ultime 3 partite, con risultati esaltanti per il Napoli e un po’ meno per la Lazio e Torino, che si sono divise la posta.

Un bel Torino pareggia (1-1) con la Lazio e non trova la terza vittoria consecutiva in questa Serie A per un unico errore. I granata di Ivan Juric dominano la partita, concedendo davvero poco alla Lazio grazie a una coppia di centrali difensivi attentissimi nel non concedere nulla a Immobile. L’eroe di serata sembra però essere Pjaca, che replica il gol di venerdì scorso contro il Sassuolo, e potrebbe firmare altri 3 punti con una girata di testa precisa e potente su cross stupendo di Singo. In pieno recupero, però, Djidji stende in area Muriqi, commettendo l’unico errore di una partita attenta e precisa, e regala a Immobile il rigore che vale la parità. Il centravanti laziale è infatti freddissimo nello spiazzare il portiere Milinkovic-Savic e scrivere l’1-1 finale, in una partita in cui la squadra di Sarri (oggi squalificato) ha sofferto moltissimo.

Il Napoli, a Genova contro la Sampdoria, risponde alla prova di forza dell’Inter a Firenze con un poker che incenerisce i blucerchiati. E’ certamente presto per ogni giudizio, ma queste prime 5 giornate indicano inequivocabilmente, anche se con ogni probabilità alternandosi nei periodi di massimo splendore e di scarsa vena, che il trio di testa attualmente in fase ascendente (Inter, Napoli e Milan) resterà in competizione per i primi posti e il titolo fino alla fine, salvo al momento imprevedibili tracolli.

Vediamo nel dettaglio, senza troppo girarci attorno visto il risultato, cosa è successo a Genova: e successo è, in tutti i sensi, quello che ha conseguito il Napoli di Spalletti, spazzando via la Samp con un perentorio 4-0. Apre dopo 10 minuti Osimhen che gira in rete un cross di Insigne. La Samp reagisce, ma si trova di fronte un super Ospina e nel finale di primo tempo Fabian Ruiz trova il colpo da biliardo che vale il raddoppio. Osimhen chiude i conti a inizio ripresa su assist di Lozano. Il messicano replica nel ruolo di rifinitore poco dopo, quando Zielinski ritorna al gol con una fucilata mancina. Nell’ultima mezz’ora potrebbe arrivare anche il quinto centro, Audero tiene a galla i suoi. Sampdoria punita oltremodo dal risultato, anche perché sul risultato di 1-0 avrebbe meritato il pari. Il Napoli è però una macchina perfetta in questo momento, impressionante in ogni reparto. Osimhen e Anguissa i giocatori che stanno sollevando la squadra di Spalletti sul primo gradino del podio, a punteggio pieno.

In chiusura di serata, si registra la vittoria di misura (1-0) della Roma sull’Udinese, successo ottenuto con sofferenza in virtù di determinazione e sacrificio a fronte di una altrettanto stoica resistenza della squadra friulana.

Roma in risparmio energetico, ma ha la meglio grazie al gol di Abraham al 36′ del primo tempo, su assist di Calafiori. Tre punti preziosi per i giallorossi, che si affacciano al derby di questa domenica con la fiducia giusta ma con un Pellegrini in meno: il trequartista ha rimediato un’espulsione sul finale. Secondo ko consecutivo per l’Udinese di Luca Gotti che rimane fermo a quota 7.

E’ tutto per la quinta, il prossimo turno inizierà sabato 25 Settembre, con Spezia-Milan alle 15, Inter-Atalanta alle 18,00 e Genoa-Verona H. alle 20,45.

Arrivederci e buon week end!