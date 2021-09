Giovanni Esposito candidato nella lista Forza Italia al municipio 6: impegno costante con uno sguardo ai più deboli

Impegno, da sempre, per una politica produttiva utile alla comunità, con una sensibilità innata per i più fragili, con l’esperienza innovativa degli ultimi 5 anni: un candidato tra la gente, con la gente. Giovanni Esposito già consigliere di Forza Italia nel Municipio 6, oggi feudo della sinistra, si ricandida sempre nella lista di Forza Italia, con la passione e la determinazione che gli sono abituali.

Mi è facile confermare i suoi pregi per una lunga conoscenza durata più di quindici anni, di volontariato profuso senza reticenze per il bene di Milano. La sua preoccupazione è sempre stata ascoltare i cittadini, partire dalle loro necessità fondando un circolo per anziani al Giambellino che è diventato punto di riferimento per la zona. “Per gli anziani e tutti coloro che non hanno dimestichezza con il WEB, con l’apertura in Municipio di uno Sportello Relazioni con il Pubblico, il cittadino potrà avvalersi di un aiuto che non sia solo telematico o telefonico, richiedere la modulistica che gli occorre, informazioni sulla procedura per accedere ad un determinato servizio, o semplicemente capire a che punto è la sua richiesta di documenti o atti, “uno sportello gentile e comprensivo che aiuti seriamente”. E ancora “L’apertura in Municipio di uno sportello per le Relazioni con il Pubblico” Ma soprattutto “Porte aperte in Municipio, il sabato gli amministratori incontrano i cittadini”.

Un occhio al commercio “Riorganizzazione dei mercati infrasettimanali, raccolta differenziata obbligatoria per gli operatori dei mercati. Maggiori controlli sull’abusivismo commerciale nei mercati infrasettimanali. Lotta senza quartiere all’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Riconsiderare le piste ciclabili esistenti che causano disagi. Per tutti progettare nuovi parcheggi, ripristinare quelli soppressi”

Il Verde è stata la sua missione realizzando nel Municipio 5 realtà da prendere come esempio, azioni deduttive dopo una seria analisi e quindi si propone di “Tutelare efficacemente il verde pubblico, impedire gli schiamazzi notturni nelle aree verdi, progettare nuove aree giochi attrezzate per i bambini e nuove aree fitness per un sano equilibrio psicofisico, favorire la cessione in uso delle varie aree verdi pubbliche (aiole, piccole aree verdi) ai cittadini e associazioni che vivono nei rioni in cui tali aree si affacciano, attrezzare meglio e rendere più sicure le aree cani, perché frequentemente i cani scavalcano le recinzioni troppo basse causando situazioni di pericolo. Attivarsi mettendo in campo una strategia risolutiva che contrasti l’abbandono di rifiuti nelle strade e agli angoli dei marciapiedi è fondamentale e doveroso.”

Forse non dice per pudore che i giardinetti per bambini progettati nel Municipio 5 sono “inclusivi” con giochi e accessibilità anche per disabili e in tal senso ha voluto la realizzazione anche di un orto rialzato perché fosse fruibile anche dai portatori di handicap in carrozzina.

Lo sguardo attento e umano di Giovanni Esposito continua…