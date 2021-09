Sala bravo a promettere, ma il prolungamento MM1 ancora non c’è

Mi è venuto un dubbio: ma con questa forsennata voglia di ciclabili e il progetto della ciclopolitana, si è inteso che i prolungamenti delle metropolitane sono inutili? Perché parrebbe che, nell’ideologia malata green del Sindaco, i lavori di dette metropolitane siano fermi. I lavori MM1 verso Monza sono ancora al palo dopo dieci anni e se aggiungiamo anche i ritardi per la M4 e la M5 possiamo affermare che il post-spot messo da Sala come proiezione di un futuro di mobilità esaustiva, era l’ennesimo fumo negli occhi.

Granelli evidenzia il sudore del suo lavoro “Il Sindaco di Sesto S. Giovanni, attacca Milano sul mancato completamento dell’opera, proprio quando stiamo per riaprire anche il secondo cantiere, quello più importante. E’ curioso che il Sindaco di Sesto, ogni volta che il Comune di Milano e MM stanno firmando gli accordi e riattivando i lavori, dopo fatiche, atti, nuove risorse senza gravare sui Comuni di Cinisello Balsamo e di Sesto S. Giovanni, si sveglia e sbraita su Facebook, scandalizzato, attaccando Milano, senza informarsi, e men che meno dare una mano” La querelle tra sindaco di Sesto e Sindaco di Milano sta diventando una telenovela, ma la verità è che Sala della Città Metropolitana non si è mai interessato, che la “sveglia” è stata data dai sindaci interessati e che, dopo dieci anni, MM è convocata per il 24 settembre.

Anna Ferrari