E ora negli Usa frustano i migranti. E meno male che c’è Biden…

Non c’è pace per Joe Biden e la sua amministrazione. Dopo la disastrosa fuga dall’Afghanistan, e il problema di dover accogliere negli Stati Uniti un numero elevatissimo di profughi dal paese islamico tornato nelle mani dei talebani, ecco che, come una mannaia, arrivano delle immagini dal Texas in cui si vedono agenti di frontiera a cavallo frustare alcuni migranti provenienti da Haiti. Scene che hanno fatto immediatamente il giro del mondo e hanno messo in grande imbarazzo la Casa Bianca che le ha definite “orribili” per bocca della sua portavoce. E in effetti le immagini non lasciano molto spazio alle interpretazioni: i ranger cercano di disincentivare in tutti i modi i migranti dal proseguire la loro marcia arrivando in qualche caso anche a caricarli con l’ausilio di cavalli e a colpire i poveri malcapitati con redini e fruste. Un agente urla: “tornatevene in Messico!”.

Blog Nicola Porro