10 ANNI DI MINCHIATE con i PanPers Teatro Manzoni

RASSEGNA CABARET 1 ottobre ore 20,45 PANPERS 10 ANNI DI MINCHIATE di Andrea Pisani, Luca Peracino , Cristiano Fantechi, Antonio Losito, Fabio Borghino (Alisei)

Dopo i successi in tv e sui social network, Andrea Pisani e Luca Peracino, noti con il nome di PanPers, continuano a coltivare l’amore per il live e, a 10 anni di distanza dal loro primo spettacolo, tornano sul palcoscenico con questo show che non è solo un “best of” dei loro migliori pezzi, ma un vero raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi. Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton) ci saranno numerosissimi sketch inediti e parodie musicali mai sentite, perché per i PanPers la prima prerogativa è di stupire il pubblico e non offrire mai niente di scontato o prevedibile.

Biglietti:

Prestige € 25,00 – Poltronissima € 23,00 – Poltrona € 18,00 – Poltronissima Under 26 anni € 18,00