Rosa Pozzani (F.I.) “Lassismo di sindaco e vicesindaco vanifica la chiusura di uno dei due Mercatini dell’Usato di viale Puglie”

Non c’è davvero limite alla vergogna! Per non parlare della prepotenza di chi non dovrebbe nemmeno stare dov’è, cioè a vendere abusivamente la propria mercanzia per di più all’interno di una bella area verde come il Parco Alessandrini!

Oggi (ieri ndr), domenica 19 settembre 2021, alle ore 12,45 dopo avere visto lo scempio che si stava compiendo dentro il Parco – circa un migliaio di abusivi avevano invaso l’area verde stendendo a terra le loro meravigliose mercanzie – avevo deciso di scattare qualche foto per documentare i fatti, mi si sono avvicinati con fare minaccioso un gruppetto di questi personaggi e fra le altre cose…mi hanno fatto capire che era meglio non proseguissi con le foto. Al ché, spaventata, mi sono allontanata, ma qualche scatto nel frattempo l’avevo fatto.

Ora dico alle istituzioni di Palazzo Marino, sindaco, vicesindaco, ecc., ma dove avete la testa? Qui in p.le Cuoco e dintorni in questi anni avete lasciato fare agli abusivi, a questi gruppi di cosiddetti “invisibili” quello che hanno voluto! Hanno ridotto l’intera area da ple Cuoco a ple Bologna, via Monte Cimone, via Faá di Bruno e limitrofe, in un suk abusivo su area pubblica! Hanno trasformato l’intera area in una loro “proprietà ” abusiva dove nessuno se non è di loro si può nemmeno avvicinare!

La polizia locale (8 agenti) assiste inerme allo “spettacolo” dell’invasione del Parco! Forse perché chi la dovrebbe coordinare non sa cosa fare, dá ordini d’ingaggio alla Ponzio Pilato..”me ne lavo le mani”…?

Forse bisogna che la gente, i cittadini residenti educati e civili, violati nei loro diritti e nella loro libertà, debbano diventare meno educati e meno civili? Senza forse e senza ma, una cosa è certa: Sindaco e vicesindaco uscenti: uscite e non rientrate più per favore! Ve lo chiedo per favore..almeno da Palazzo Marino uscite e STOP! Stop agli incapaci!! Stop a chi con arroganza non è mai venuto sul posto a dare le risposte che i cittadini da troppo tempo chiedono.

Sindaco e vice sindaco, siete riusciti col vostro lassismo e assenteismo a vanificare il grande risultato ottenuto facendo pressioni sulla proprietà delle aree mercatali: chiudere uno dei due mercatini dell’Usato. Risultato a cui lavoravo da tempo con tenacia insieme ai cittadini di ogni parte politica, esercitando ogni genere di pressione sulla proprietà delle due aree mercatali. Era elementare prevedere che alla chiusura di uno dei due mercati molti venditori si sarebbero trasferiti a vendere abusivamente sulle strade intorno. Gravissimo e da imprevidenti il comportamento di sindaco e vicesindaco che non hanno predisposto un servizio che prevenisse l’occupazione del Parco e che disperdesse gli assembramenti dei venditori abusivi. Continuerò fino a risultato ottenuto: restituire ai residenti e alla intera zona dignità, legalità e libertà!