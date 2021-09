Riqualificazione del Teatro Ringhiera, approvate le integrazioni al progetto

Il sostegno di Fondazione Cariplo e Intesa San Paolo con Art bonus

Sono state approvate alcune integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica del Teatro Ringhiera dello scorso marzo. Il Teatro fa parte del centro civico comunale nel Municipio 5 in zona Chiesa Rossa al Gratosoglio che è stato in parte riqualificato e restituito alla comunità con la riapertura dei servizi di anagrafe e dei servizi sociali avvenuta nei giorni scorsi. Il Teatro, che è già stato interessato da interventi di natura strutturale con i lavori di questi mesi, sar oggetto di una riqualificazione più complessa che prevede l’ammodernamento e la messa a norma degli spazi destinati alla sala, degli uffici, della sala prove, del magazzino foyer falegnameria, della caffetteria e degli spazi formazione. L’obiettivo è quello di creare un “punto di comunità” che metta al centro il teatro e la cultura e lo trasformi, grazie a una gestione affidata a soggetti di ambito culturale e sociale, in un polo di servizi e di aggregazione. Fondazione Cariplo, che ha sposato questo progetto di rigenerazione urbana già dagli esordi, ha sostenuto con 100mila euro le attività preliminari necessarie per sviluppare il progetto esecutivo di consolidamento del Teatro. Negli spazi relativi al Teatro è stato rimosso l’amianto e sono state realizzate le strutture in cemento armato: un intervento di consolidamento necessario, emerso dagli esami preliminari al progetto esecutivo realizzato negli scorsi mesi. Approvato definitivamente il progetto di fattibilità, si procederà nei prossimi giorni ad avviare la procedura per l’affidamento dell’intervento, per un importo complessivo di 2 milioni e 500mila euro. Fondazione Cariplo e Intesa Sanpaolo hanno definito un sostegno congiunto ai lavori per la realizzazione del progetto: Cariplo ha recentemente deliberato un contributo di 500.000 euro, mentre Intesa Sanpaolo si è impegnata a destinare all’intervento 625.000 euro nel 2021 e altrettanti nel 2022, attraverso contributi in regime di Art Bonus, il programma governativo che favorisce il mecenatismo culturale. Il milione e 750mila euro contribuirà a coprire una parte significativa dell’importo complessivo dell’intervento. Si apre una fase di raccolta rivolta a tutti, privati e imprese, per raggiungere l’obiettivo del fabbisogno complessivo di 2,5 milioni attraverso il regime di Art Bonus, per cui è stata aperta una scheda dedicata sul sito: https://artbonus.gov.it/789-teatro-ringhiera.html

Laurea Magistrale in Lettere Moderne. Master in Relazioni Pubbliche.

Diploma ISMEO (lingua e cultura araba). Giornalista. Responsabile rapporti Media relations e con Enti ed Istituzioni presso Vox Idee (agenzia comunicazione integrata) Milano.