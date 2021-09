Green pass obbligatorio, aumento prenotazioni per il vaccino. In Lombardia + 119%

Il green pass obbligatorio per 23 milioni di lavoratori pubblici e privati porta subito un aumento delle prenotazioni di vaccino covid in Italia. “A livello nazionale, si è verificato un incremento generalizzato delle prenotazioni di prime dosi tra il 20% e il 40% rispetto alla scorsa settimana“, dice il commissario straordinario all’emergenza Francesco Paolo Figliuolo. “Inoltre, nella giornata odierna (ieri ndr) si è riscontrato un aumento del 35% di prime dosi rispetto alla stessa ora di sabato scorso. Considerando che la maggior parte dei centri vaccinali sono ad accesso libero, occorre monitorare, nei prossimi giorni, l’andamento delle adesioni per valutare se il trend attuale si consoliderà in maniera strutturale. A oggi 40.850.892 di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 75,64% della platea di over 12”, aggiunge. – “Negli ultimi due giorni si è assistito a un forte incremento dell’adesione dei cittadini alla campagna vaccinale. Oggi il dato parziale segnala un aumento del 119% rispetto alla media dei primi 15 giorni del mese. Più vaccinati uguale meno contagi, meno decessi e ritorno alla normalità”. Lo ha scritto su Twitter la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

.