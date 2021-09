Le politiche per gli anziani dimenticati da Sala

Ieri ho trascorso un lungo pomeriggio di campagna elettorale tra diversi circoli di anziani.

Sono incredibili la compostezza, l’educazione e la dignità con cui questi milanesi vivono un periodo non facile: pieno rispetto delle norme anti covid, voglia di socialità, amore per la Milano dove sono cresciuti e che hanno contribuito a rendere grande. Infine zero rassegnazione e tanta indignazione per quei fenomeni che nella vecchia Milano, forse più povera ma più educata, non erano così diffusi: sporcizia e imbrattamenti di luoghi pubblici, molestie acustiche di ogni tipo, risse, spaccio, pochissimo senso civico in generale.

Sorprende che a fronte di tanta ricchezza umana e culturale, a fronte delle dimensioni di questo blocco sociale (gli anziani sono un terzo dei residenti di Milano), il Comune di Milano abbia relegato la questione anziani in coda alle sue emergenze sociali.

Il Covid ha fermato la vita dei centri di aggregazione (centri anziani e circoli), ma nulla è stato pensato per ovviare all’aria aperta a questa pesante limitazione. Anche le iniziative comunali per far ballare gli anziani ad agosto sono state sospese.

Nessun piano di informazione sanitaria è stato allestito per far fronte alle fisiologiche preoccupazioni che il virus suscita negli anziani.

In questi anni il Comune da una parte ha aumentato il costo degli abbonamenti Atm per gli anziani, dall’altra ha fortemente messo a repentaglio la sicurezza dei pedoni della terza età a causa di una pessima manutenzione dei marciapiedi e delle insane decisioni di aprire ai marciapiedi la circolazione di bici e monopattini.

Incredibile è poi che la città più ricca e tecnologica d’Italia non abbia sviluppato forme di teleassistenza e telemedicina, mentre l’assistenza domiciliare ha dimensioni ridottissime.

Insomma la grande tradizione di servizi per gli anziani, prima fiore all’occhiello delle Giunte socialiste degli anni 80 e poi di Albertini e Moratti, è stata messa da parte per lasciar spazio ai capitoli di spesa dedicati alle parole d’ordine della sinistra glamour e radicalchic che ci governa: inclusione, accoglienza, lotta alle discriminazioni di genere e razziali.

Così però disperdiamo quel grande patrimonio di esperienza e di valori che solo cittadini anziani attivi e protagonisti potrebbero mettere a disposizione di Milano, dal volontariato alla formazione, alla assistenza.