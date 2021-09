Taxiblu: occorre un piano ‘speciale’ durante gli eventi in città

“Se c’è una costante legata alla mobilità milanese, in particolar modo in periodo di fiere ed eventi come può essere stata la settimana scorsa è il traffico. Da anni ormai la mobilità cittadina entra in estrema sofferenza, soprattutto, ma non solo, in questi periodi. Crediamo che una sorta di piano mobilità “speciale” da attivare in concomitanza di questi grandi eventi come possono essere le fiere internazionali o la settimana della Moda ad esempio, con lo scopo di alleggerire il traffico e renderlo quantomeno più scorrevole sia necessaria”.Lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040, il più grande Radiotaxi milanese. “Nel dettaglio si potrebbe pensare ovviamente di aumentare in quei giorni gli addetti della Polizia Locale presenti sulle strade, per regolare il traffico e non solo per multare, pensare di cambiare o modificare la viabilità di alcune zone per quanto temporaneamente per fluidificare ingorghi e “colli di bottiglia” che si formano tra le vie cittadine, oltre che ad un potenziamento anche del servizio pubblico di linea e non. Certamente non un’ipotesi facile da realizzare, soprattutto in una città come Milano, ma certamente non impossibile da attivare anche solo in via sperimentale nei prossimi mesi e in occasione appunto dei prossimi grandi eventi quando come facilmente prevedibile la città andrà in forte sofferenza col traffico”.

