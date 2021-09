Comunali, Bernardo: detassazione per i commercianti è il nostro motto

“I commercianti della Galleria Vittorio Emanuele II chiedono quello che chiedono tutti i lavoratori, in particolare quelli che durante il Covid non hanno avuto un grande aiuto dall’amministrazione comunale e anche oggi si aspettano qualcosa. Detassazione è il nostro motto: questi commercianti e ristoranti hanno bisogno di un’amministrazione che li aiuti nella riduzione della Tari, della patrimoniale unica, soprattutto per l’addizionale Irpef, un’amministrazione che gli dia la sicurezza di essergli vicino, perché all’interno dei negozi, ristoranti, bar ci sono anche famiglie intere. Noi siamo per il lavoro”.

Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo, a margine di una visita ai commercianti in Galleria Vittorio Emanuele.