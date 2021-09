Via Breda, Sardone: “Enorme scritta Acab nel Palazzo occupato da Brankaleone. Comune zitto?

“Un’enorme e indegna scritta Acab, che insulta la Polizia, è comparsa sull’edificio occupato dal centro sociale Brankaleone in via Breda. Il Comune sta zitto?”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. “A Milano le divise vengono infangate e umiliate ogni giorno, tra minacce verbali, murales di insulti, aggressioni fisiche. E la sinistra cosa fa? Permette le occupazioni dei centri sociali e coccola gli antagonisti per strizzare l’occhio alle frange più estremiste! Il sindaco Sala – continua Sardone – aveva pure avuto il coraggio di dire che i centri sociali erano portatori di cultura, dimostrandosi completamente succube di questi delinquenti violenti rossi. Io sarò sempre, con orgoglio, dalla parte degli uomini e delle donne che ogni giorno indossano una divisa per garantire la nostra sicurezza”.

