Milano, inaugurata prima statua dedicata a una donna: Cristina Trivulzio di Belgiojoso

A Milano è stata inaugurata la prima statua in città intitolata a una donna. Si tratta di Cristina Trivulzio di Belgiojoso, eroina e filantropa del Risorgimento che partecipò alle Cinque giornate di Milano nel 1848. La statua si trova in piazza Belgioioso ed è stata svelata dal sindaco Giuseppe Sala in occasione dei 150 anni dalla morte della patriota e scrittrice. “E’ incredibile – ha commentato il sindaco Sala – che non ci fosse prima di oggi nessuna statua a Milano dedicata a una donna, la prossima sarà dedicata a Margherita Hack”. A Milano infatti nessuna delle 121 statue presenti sul tessuto urbano è dedicata a una personalità femminile, ad eccezione di soggetti di iconografia religiosa o allegorici. Lo scultore Giuseppe Bergomi ha restituito la figura di Cristina di Belgiojoso sulla base della documentazione iconografica raccolta dalla Fondazione Brivio Sforza. Donna di cultura, istruita e fortunata per ceto e censo, “si è messa in gioco con competenza e determinazione per creare un modello di società più inclusivo”.

