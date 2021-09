Milano Fashion Week 2021 Collezioni Moda Donna Primavera – Estate 2022 Milano 21 – 27 settembre

Torna Milano Fashion Week: il palcoscenico del made in Italy in cui i grandi stilisti presentano le collezioni due volte all’anno. L’evento con la presentazione delle Collezioni Donna Primavera – Estate, è in programma dal 21 al 27 settembre; sarà in formato phygital, ovvero con sfilate in presenza e online. Il calendario di questa edizione comprende 65 sfilate di cui 42 in presenza e 23 digitali, presentazioni ed eventi per un totale di 173 appuntamenti. Tutto il calendario sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale di Camera della Moda e su un maxischermo in piazza San Babila. Nel calendario sfilate saranno presenti nomi come Prada, Versace, Fendi, Salvatore Ferragamo, Alberta Ferretti, Dolce & Gabbana, Etro, Missoni e Tod’s. Un parterre di prestigio che presenterà le collezioni donna per la prossima estate in palazzi storici, showroom, scenografiche location. In quelle giornate, avrà luogo il defilé di “Milano Graduate”, la rassegna in grado di valorizzare il talento degli studenti universitari provenienti dalle migliori scuole di moda italiane.

FASHION HUB – dal 22 al 27 settembre – Via Turati 34

Fashion Hub Market è il progetto di Camera Nazionale della Moda Italiana che sostiene i marchi emergenti provenienti da tutto il mondo. In occasione di Milano Moda Donna CNMI seleziona un gruppo di nuovi brand che hanno l’occasione di presentare per la prima volta le loro collezioni abbigliamento e accessori durante la settimana della moda di Milano, in via Turati 34. Nato a settembre 2015, Fashion Hub Market ha già ospitato le collezioni di 56 brand. Quattro i progetti ospitati in questa edizione: “Black Lives Matter in Italian Fashion” , “Designers for the Planet”, Fashion Bridges – I Ponti della Moda” e “Budapest Select”. Ingresso libero