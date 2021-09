Ma che città è questa? Rubato tetto in rame dell’asilo e giovane prende a sassate bus

Gli ultimi episodi di criminalità sono come sempre inqualificabili.

Da Ansa “ Sono rimasti a casa ieri mattina i 122 bambini della scuola materna di via Meleri, in zona Forlanini a Milano, perché il loro asilo non poteva ospitarli visto che è stata rubata una grande porzione di tetto, realizzato in rame.

I ladri hanno portato via, come ha reso noto il Comune, una porzione di 100 metri quadrati.

Ad accorgersi del furto sono stati nel pomeriggio di ieri alcuni dipendenti della scuola materna che si sono insospettiti vedendo delle parti del tetto nel giardino. Il furto probabilmente è avvenuto nei giorni scorsi ma nessuno se ne era accorto perché le grondaie sono rimaste intatte e dal giardino non si notava nulla .

I ladri hanno sottratto la parte del tetto in rame, probabilmente per rivenderla, ed hanno lasciato le travi in legno a vista: mancando quindi l’impermeabilizzazione il Comune ha deciso di lasciare i bimbi a casa visto che oggi sono previste piogge in città. Al momento gli operai sono già sul posto per realizzare una impermeabilizzazione temporanea, che permetta ai piccoli di rientrare, probabilmente nei prossimi giorni, alla scuola materna. Poi successivamente sarà programmato un intervento strutturale per ripristinare la copertura del tetto.”

E da Milano Today: “I colpi sul parabrezza anteriore, con precisione quasi chirurgica. Le “botte” sul lato del mezzo, con violenza e inspiegabile furia. Poi la fuga, il tutto senza dire una parola. Ecco le immagini del folle raid andato in scena mercoledì pomeriggio tra via Quaranta e via Polesine, al Corvetto. A finire nel mirino di un uomo – un giovane centroafricano, stando alle descrizioni dei presenti – è stato un pullman della linea 95 di Atm, in quel momento in servizio e diretto al quartiere Barona.

È stato lo stesso conducente a dare l’allarme alla sua centrale operativa e sul posto sono intervenuti gli addetti alla security di Atm e i carabinieri, che però non hanno trovato tracce del vandalo. Stando a quanto appreso, poche ore prima erano stati danneggiati altri mezzi tra San Donato e Corvetto. Non è escluso che la mano dietro i raid sia la stessa. “