Piscina (Lega) “Sinistra in Municipio 3 nega le palestre alle nuove associazioni e favorisce alcuni a discapito di altri”

“Le associazioni del Municipio 3 interessate a organizzare i consueti corsi extrascolastici, quest’anno si sono trovati una bella sorpresa: il parlamentino presieduto dalla Antola che guida la maggioranza di sinistra, non ha aperto i bandi per permettere alle nuove realtà sportive e culturali di organizzare i corsi, con evidente disagio per tutte le famiglie di quella zona <dichiarano Samuele Piscina, vicecommissario Lega Milano candidato in Consiglio Comunale e Gianfranco Galli, candidato Lega in Municipio 3> Il motivo è di natura politica. Nonostante siano stati riconfermati tutti gli accordi degli anni precedenti, l’amministrazione di sinistra non ha permesso ad altre associazioni di ottenere gli spazi, creando un discrimine evidente che può riportare a metodi antidemocratici, quasi stalinisti. “Il problema è unicamente politico ed è frutto di una scelta chiara del Municipio 3. Al contrario il Municipio 2, governato dal Centrodestra, ha riassegnato le palestre alle vecchie associazioni negli orari dei quali già fruivano, mentre ha aperto i bandi per gli ulteriori spazi negli ulteriori orari, garantendo a tutti la possibilità di ottenere le palestre” . I cittadini, genitori di figli che non potranno svolgere le attività extrascolastiche, potranno ringraziare la politica miope e insensata della sinistra milanese! <chiosano i 2 esponenti leghisti>

