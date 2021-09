Fracci, Formentini e Tognoli saranno tumulati al Famedio tra gli illustri

Parere favorevole dalla commissione onoranze al Famedio di Palazzo Marino per la tumulazione nel Pantheon di Milano di Carla Fracci e degli ex sindaci Marco Formentini e Carlo Tognoli. Lo si legge in una nota a chiusura della seduta di commissione che si è tenuta oggi. Nel corso dei lavori sono stati approvati all’unanimità i nomi delle 24 personalità che il prossimo 2 novembre saranno iscritte nel Famedio all’interno del Cimitero Monumentale. Tra loro ci sono Franco Battiato, Enzo Mari, Nedo Fiano, Milva, Rossana Rossanda e Gino Strada.

L’elenco dei cittadini illustri completo comprende: Paola Besana, Lucia Bosè, Pinin Brambilla Barcilon, Roberto Brivio, Lydia Buticchi Franceschi, Roberto Calasso, Marina Camatini, Livio Caputo, Bruno Ermolli, Giorgio Fantoni, Livio Garzanti, Franco Loi, Giancarlo Majorino, Lea Vergine, Paola Pigni, Rodrigo Rodriquez, Antonietta Romano Bramo.