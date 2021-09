Bernardo: fondamentale un assessorato alla famiglia a Milano

A Milano è “fondamentale e importante un assessorato alla famiglia che si dovrà occupare di tutte le problematiche che i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e le donne hanno”.

Lo ha proposto il candidato sindaco del centrodestra per la città, Luca Bernardo, che ieri ha incontrato i cronisti in un mercato di via Vespri Siciliani.

Un assessorato dedicato alla famiglia, ha sottolineato Bernardo, “credo sia fondamentale e importante. Dovrà essere uno dei cambiamenti di giunta del prossimo mese e mezzo”, ha concluso.