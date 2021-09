Cristina Giraudo segnala “Degrado parco pubblico Via Privata Amalfi”

La candidata Cristina Giraudo, della lista civica MuoverMi con Forza Italia al Municipio 2, segnala:

“Alcuni cittadini hanno portato a mia conoscenza la pietosa situazione di un parchetto pubblico sito in via Privata Amalfi, di fronte al numero civico 312.

Il parchetto si trova alla fine di Via Padova, a sinistra della Martesana dove ci sono delle abitazioni bellissime, alcune risalenti al 1200 ed è un parco pubblico di medie dimensioni che ora è completamente abbandonato, con l’area giochi addirittura transennata in quanto vi stazionano in permanenza diverse persone senza fissa dimora.

Lì i ragazzi si trovano per fumare, bere e fare i loro bisogni, e lo stato di abbandono è tale che alcuni “solerti” cittadini hanno ben pensato di convertire la pista per le bocce in orto privato.

Segnalo quindi una situazione completamente fuori controllo in quanto non c’è solo degrado, ma anche una condizione sanitaria molto precaria. Tutti vogliamo vivere in una bella città pulita e sicura, dove i cittadini possono usufruire di tutti i servizi, questo parco era un luogo di aggregazione per famiglie e bambini ora non lo è più.”

Cristina Giraudo