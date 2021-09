Lombardia, da Trenord 2150 corse in treno per rientro scuola in sicurezza

Ogni giorno oltre 2150 corse in treno per 1 milione e 27mila sedili complessivi, bus di rinforzo, mezzi di riserva pronti in stazioni strategiche secondo piani capillari definiti con le Prefetture lombarde. E’ il piano di Trenord per la ripresa delle scuole in Lombardia a partire da lunedì 13 settembre. Lo comunica in una nota la società del trasporto pubblico lombardo. I posti a sedere saranno circa 20mila in più rispetto al 2019, in particolare su linee e orari a maggiore frequentazione. L’offerta, si legge in una nota, è stata ulteriormente rivista in coordinamento con le Prefetture lombarde e con le aziende di trasporto, apportando modifiche sulla base delle specifiche esigenze di ogni territorio, e sarà oggetto di uno stretto monitoraggio. La società sottolinea che ogni giorno effettua circa 6000 interventi di sanificazione sui propri mezzi, che insistono in particolare sui punti di contatto come pulsantiere, maniglie, corrimano; in media, ogni convoglio è sottoposto a tali operazioni 3 volte al giorno.

