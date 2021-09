La strada è vita

Forse eravamo beat. Allen Ginsberg parlava di “traiettorie e triangolazioni di individui uniti dal comune modo di sentire: gente senza fede con la coscienza di non aver più nulla da perdere”. Ma noi, non ci sentivamo “battuti” e sconfitti di fronte alla società, all’avidità per il denaro, alla violenza, alla sete di potere. La strada squadernava la sua verità quotidiana, le conquiste di uomini a volte vinti, illusi, ma non rassegnati e di fatiche per il pane, di sogni d’amore, di incanto con la rugiada perlata del mattino, la ritrosia dei fiori al risveglio, l’abbraccio sorridente dei rami, là dove gli alberi toccano il cielo, l’uccello smarrito che non sa ritrovare il nido e le campane violavano il silenzio di un’alba rosa di promesse. La protesta, ancora confusa, attraversava il tempo ed era legittima, sentita, ma un cambiamento radicale, un futuro “mondo d’amore e di pace” era l’utopia a cui aggrapparsi, la proiezione di un sogno a cui “il vento” non sapeva rispondere.

Forse eravamo semplicemente artisti di strada che barattavano emozioni con segni tangibili di ringraziamento. Vivaldi, per due violini, iniziava la drammaturgia del nostro concerto… e Paganini, Beethoven…Charlie Parker rivisitato, e improvvisazioni di note, di virtuosismi, di gioia. La libertà diventava estasi, senza droghe, senza allucinogeni, una dimensione senza tempo, senza confini e c’era una pastasciutta condivisa con un contadino poeta, un “grazie” su un biglietto abbandonato quasi per caso, una collana di margherite, un ballo improvvisato, il profumo intenso di una magnolia. La strada aveva un prezzo, con le lunghe attese per l’autostop, il brontolio delle foglie calpestate a terra, i portoni rifugio per la pioggia improvvisa, il freddo nebbioso penetrante, la notte in una “comune” su giacigli a terra vestiti di sporcizia, una puzza vagante di vomito, la ricerca di un bagno a pagamento, gli incontri con vagabondi invasati, senza un perché.

Parigi, la magia di una bellezza crepuscolare, le strade lunghe ombreggiate dagli alberi, la voce sommessa della Senna, l’austerità dei monumenti, stregata da un romanticismo da sfogliare lentamente, negli angoli nascosti, dove si affacciavano negozi di fiori e quella piccola libreria di testi antichi, rarissimi, da non toccare, custoditi da un vecchio sognatore e quel minuscolo teatro dove gli allievi della Comedie Francaise mettevano in scena un autore, ogni anno, e Ionesco presentava, in quei giorni, l’assurdo di un mondo che cambia, ma in un modo che non ci è dato di comprendere… Incantati, euforici, i progetti si moltiplicavano e, forse, una distrazione, in un luogo sbagliato, non so, in boulevard Saint Michel, mentre gustavo una brioche e poi…lo schianto. Mi ritrovai in carrozzina, una gamba abbandonata sull’asfalto, l’altra maciullata. Sì, mia madre mi aspettava, mi aveva sempre aspettato con il cuore gonfio di carezze e tornai, lasciando volare i sogni nel vento.

Nessuna retorica o generosità, ma un sentimento di giustizia e mi condannai a una solitudine voluta, ma dolorosa “Vai”, dissi a lui, all’artista che offriva le nuvole, al guerriero senza paura, all’uomo che era parte di me, dissi ancora “Vai…ricordi? La strada è vita e la tua vita è la strada…mi racconterai, quando vorrai, le tue notti di luna piena e i tuoi giorni di sole”.

La sera, il violino canta ancora Vivaldi, accompagnando un pianto leggero di struggente nostalgia. In attesa.