L’opinione di Sgarbi “Bernardo: non poteva essere fatta migliore scelta”

“Se il civico deve essere votato perché come cittadino non ha niente a che fare con la politica, non poteva essere fatta migliore scelta di Bernardo, che non ha una dimensione politica”. Lo ha detto Vittorio Sgarbi a margine di un incontro elettorale a sostegno di Luca Bernardo al Palazzo delle Stelline. “È un uomo che ha combattuto e si muove nel mondo della sanità. L’unico medico candidato in una città importante, di frontiera, dove il dramma è stato più forte che altrove, quindi potrebbe diventare la componente che si aggiunge ai voti dei partiti”. E ha aggiunto “Non possiamo non essere avanti. Sala è conosciuto, perché ha fatto il sindaco per cinque anni, ma questo non toglie che sia un uomo profondamente di destra Che vantaggio abbia la sinistra a votarlo, non lo so. Lo voteranno perché i partiti sono misconosciuti, deboli, soprattutto il Pd che è l’unico partito che lo sostiene. Lui invece è la persona che si conosce. Dall’altro lato c’è un consolidato insieme di forze politiche con un uomo libero e civico, e dall’altro un uomo da solo sostenuto da liste di sinistra che non ci sono. Sala ha maturato tra Expo e sindacatura una notorietà superiore, ma si vota per la credibilità, non per la notorietà. Credo che il centrodestra farà una buonissima prova, potrebbe anche non andare al ballottaggio: può essere che si arrivi al 50 per cento già al primo turno, grazie al sostegno delle liste di centrodestra” (mianews)

