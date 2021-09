Milano: danza, food e solidarietà a Casamica Onlus. Evento il 12 settembre

A partire dalle ore 11, CasAmica Onlus accoglierà i milanesi nel grande giardino della casa di via Sant’Achilleo, una delle quattro strutture di Milano in cui l’associazione fornisce alloggio ai malati che con i loro familiari sono costretti a spostarsi dalla loro città o regione per sottoporsi a cure mediche. In particolare, all’interno del prato della Basilica dei Santi Nereo e Achilleo ci saranno i banchetti dell’Alveare Meneghino, dove poter degustare prodotti squisiti come marmellate, formaggi, focacce, salumi e dolci; mentre nel pomeriggio tutti i bambini potranno partecipare a un laboratorio dedicato alle piante officinali e alle letture, pensato appositamente per loro. Dalle ore 15.00 alle 18.30 spazio allo spettacolo con “Danzare la Meraviglia”, una performance della compagnia Spaziodanza Padova. Nel corso della giornata sarà inoltre possibile visitare le case di accoglienza, accompagnati dai volontari di CasAmica, che forniranno tutte le informazioni sulle attività dell’associazione e, in caso di interesse, su come diventare volontari. L’evento è gratuito e si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, all’aperto e con distanziamento. Per partecipare allo spettacolo di danza è necessario essere in possesso di green pass e prenotarsi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-danzare-la-meraviglia-168873975607

