Un parco per Sandra e Raimondo e una piazza per Anna Magnani

Piazza Anna Magnani – Parco Sandra e Raimondo Due luoghi della città, nel cuore del Quartiere Adriano, nel Municipio 2, sono stati intitolati a Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e ad Anna Magnani. La targa dedicata a Mondaini e Vianello, scomparsi nel 2010 e per oltre mezzo secolo una delle coppie più celebri dello spettacolo italiano, dà un nuovo nome al parco compreso tra via Tognazzi e via Tremelloni. Mentre alla memoria di Anna Magnani, grande attrice italiana e vincitrice di un premio Oscar, scomparsa nel 1973, è stata intitolata la piazza adiacente via Ugo Tognazzi, compresa tra via Vipiteno e via Marcello Mastroianni. L’intitolazione è stata promossa dai residenti del Municipio 2.

