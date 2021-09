Nuovo Stadio, Bernardo: no abbattimento, pericolo danno ambientale, ma sì a proposta Inter-Milan

“La risposta è semplice per noi: l’idea di Inter e Milan di fare il nuovo stadio deve essere accolta. Ma attenzione: io non sono per l’abbattimento del Meazza perché quello stadio è degli anni Trenta e non sappiamo cosa c’è dentro il cemento. All’interno di quel cemento potrebbero esserci polveri che potrebbe creare danno ambientale”. Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra, Luca Bernardo, a margine di un evento dai Salesiani in via Melchiorre Gioia, sposando l’idea di un doppio stadio a Milano dedicato al calcio.

“L’importante – ha detto – è riqualificare la zona, ciò che si recupererà dal nuovo stadio aiuterà l’urbanizzazione. Dobbiamo da una parte, come dicono Milan e Inter, costruire il nuovo stadio e dall’altra non abbattere il Meazza e non sottovalutare l’impatto ambientale del vecchio stadio che deve diventare qualcosa in grado di rendere la città attrattiva”.