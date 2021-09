Lavori notturni in via Pacini fino al 10 settembre

ATM: deviazione bus 39 e NM2

A partire da domenica 5 settembre fino a venerdì 10, dalle ore 19 fino alle 5 del mattino, il tratto di via Pacini tra via Bottesini e via Ampère sarà chiuso al traffico per lavori di asfaltatura.

Il cantiere fa parte del più ampio intervento di manutenzione straordinaria e risanamento della galleria della linea M2 tra Piola e Lambrate, necessario per garantirne la sicurezza e l’impermeabilità. La linea 39 e la linea sostitutiva notturna subiranno alcune deviazioni.