Inaugurato Salone del Mobile, Pazzali (Fiera): con SuperSalone ripartono Milano, Lombardia, Italia

“Dopo quasi due anni di stop siamo entusiasti di riaprire le porte con il Supersalone e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È un evento che segna, da un lato, il ritorno alla normalità per la Città di Milano e per l’Italia e che inaugura il palinsesto delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali che saranno oltre 30 da qui a fine anno”. Lo ha sottolineato Enrico Pazzali (Presidente Fondazione Fiera Milano), all’inauguerazione dell’evento speciale del Salone del Mobile.

Pazzali ha ricordato i protagonisti della costruzione dell’ospedale Covid in Fiera, l’impegno degli operatori della sanità, dedicando a loro la “festa” rappresentata dalla ripaertura delle porte della Fiera. con il Supersalone che rappresenta “la ‘scintilla nel motore’ di cui il settore fieristico, dopo una perdita media di fatturato del 70% nel 2019, aveva bisogno per ripartire e riagganciare la ripresa anche a beneficio delle aziende italiane, dell’indotto e del sistema Paese”.

Nel solo 2019, infatti, “le oltre 50 manifestazioni hanno generato 46,5 mld di euro di ricavi e generato per le aziende espositrici 17.5 mld di euro di export, una ricaduta sul sistema fieristico di oltre 20 mld di euro, un indotto di 8,3 mld di euro a livello locale e un contributo al PIL prossimo ai 60 mld di Euro. L’emergenza pandemica a livello globale non è ancora finita e occorrerà ancora cautela per mitigarne gli impatti, ma è grazie alla conferma di appuntamenti come quello del Supersalone che per il 2021 intravediamo una crescita del fatturato complessivo del settore di almeno il 50%. Inoltre, con il sostegno del Governo nei confronti di tutta la filiera fieristica, gli operatori italiani saranno in grado di competere alla pari nel circuito internazionale delle grandi manifestazioni fieristiche”.

“A voi tutti va il mio più sincero ringraziamento, perché la vostra presenza dimostra quanto questa giornata abbia assunto anche un significato simbolico che travalica i nostri confini naturali, quelli del design e del legno-arredo, orgoglio del Made in Italy nel mondo. Se siamo qui a inaugurare la più importante fiera internazionale del design, significa che tutti insieme abbiamo lavorato affinché questo “miracolo” della ripartenza si realizzasse”. Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo, ha aperto così il suo discorso all’inaugurazione del Supersalone, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.